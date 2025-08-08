Débora Blanca alerta sobre el avance de la ludopatía en la era digital

En La mañana de Nacional Folklórica, con la conducción de Silvia Maruccio, la psicóloga y especialista en ludopatía Débora Blanca, directora de Lazos en Juego, abordó el impacto creciente de las apuestas y juegos de azar en la vida cotidiana.

Durante la entrevista, Blanca presentó su quinto libro, Ludopatía: la adicción del siglo XXI, que profundiza en las nuevas formas de apuestas online y cómo estas afectan a personas de todas las edades. La especialista advirtió sobre la facilidad de acceso a plataformas digitales, la normalización social del juego y los riesgos que esto conlleva.

Además, compartió herramientas para la prevención y detección temprana de la ludopatía, destacando la importancia del acompañamiento familiar y el trabajo conjunto entre profesionales y organismos de salud.

La autora continuará brindando charlas abiertas y talleres en distintos puntos del país, con el objetivo de generar conciencia y ofrecer recursos para enfrentar esta problemática.