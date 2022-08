La diputada nacional del Frente de Todos, Hilda Aguirre se refirió a la exposición pública de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la causa Vialidad, y se mostró asombrada por el tejido judicial generando "temor en la sociedad para aleccionar a la política." No obstante, destacó la entereza de la ex presidenta quien desnudo el entramado judicial-político para proscribirla: "Como ya no pueden utilizar a los militares, y con los medios no alcanzan. Ahora, obraron con la justicia para que desaparezca el peronismo. Pero, se encontraron en frente de una mujer valiente y profundamente peronista."

Seguidamente, la legisladora riojana resaltó el apoyo popular de la militancia y respaldo político del Frente de Todos, y del gobernador Ricardo Quintela hacia la presidenta del Senado; y finalmente, mencionó la necesidad de una profunda reforma del sistema judicial federal: "Es urgente e indispensable realizar una reforma, no la pueden manejar tres o cuatro personas. Debemos trabajar por la democratización de la Justicia en defensa del pueblo, porque miren lo que hacen con una dirigente como Cristina, imagínense lo que pueden hacer con cualquier persona. No hay confianza en la Justicia."

