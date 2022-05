"Debemos aprender como sociedad que hay muchas culturas y no una sola"

Fidelina Arpie, escritora Chorote, presentó el pasado viernes en la 46° Feria del Libro de Bs As su libro “Sam Samtes, nuestras palabras. La lengua de los del Viento Norte”.

Nacida en la comunidad Misión La Paz, a la costa del Río Pilcomayo, de Salta, Fidelina promueve en sus escritos la herencia de sus ancestros y se desempeña como maestra bilingüe en Santa Victoria Este. Habla y enseña el wichi, el español y su lengua materna el wikina wos ji´le.

"Este libro trata sobre la lengua indígena, es muy poco conocido. La feria del libro, fue una oportunidad para difundir nuestra cultura, que es una cultura oral. Me reencontré con personas que estuvieron en mi casa. Nuestra provincia no sólo está representada por el poncho.

A la sociedad hegemónica le falta mucho conocer a nivel indígena. Los medios masivos no cuentan sobre los valores de nuestras culturas ancestrales. Como mujer, quiero ocupar espacios públicos, políticos y sociales porque considero que es una forma de defendernos. A los 16 años comencé a hacer radio comunitaria.

Mis abuelos y abuelas me legaron sus creencias, por ejemplo el respeto a nuestros ancestros y que la muerte no existe, porque ellos nos acompañan y nos siguen enseñando que no existe una cultura mejor que la otra, o una sola cultura, sino que hay muchas culturas. Lo importante es el respeto cultural", nos dijo Fidelina Arpie, escritora y maestra bilingüe chorote, en la tarde de la radio pública

DESCARGAR

PROGRAMA: MUJERES EXTRAORDINARIAS

CONDUCEN: Lola Plaza y Nora Figueroa

COLUMNISTAS: Maru Rocha Alfaro y Alejandra Cebrelli

PRODUCCIÓN: Vanesa Espinoza

WEB: Josefina Adrover

REDES: Manuel Fernández

EMISORA: LRA4 – Radio Nacional Salta

DÍAS DE EMISIÓN: Miércoles de 16 a 17 hs.

DIRECCIÓN: Dolores Plaza