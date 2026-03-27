Debate por la eutanasia: “Hay que intentar comprender si esa decisión está sostenida en la libertad o atravesada por una emoción” 

La muerte asistida de Noelia Castillo, una joven española de 25 años que era parapléjica y había solicitado la eutanasia tras un proceso judicial de dos años, volvió a abrir el debate internacional sobre los límites éticos y médicos de estas prácticas.

Para analizar el caso, el director del Instituto de Bioética de la Facultad de Medicina de la UCA, Rubén Revello, dialogó con Nico Yacoy en el programa Primer Round de Radio Nacional y planteó algunos de los principales dilemas bioéticos en torno a la eutanasia.

Revello señaló que, ante este tipo de situaciones, el primer punto debe ser siempre la empatía con quien sufre, aunque advirtió que las decisiones no deben tomarse únicamente desde la emoción.

“Lo primero que hay que plantear siempre es la empatía con quien sufre, pero esa comprensión no tiene que dejarnos llevar por el emotivismo; hay que mantener la racionalidad”, explicó.

En este sentido, llamó a evitar juicios apresurados sobre casos particulares y a conocer cada situación en profundidad.

“No se trata de juzgar, sino de intentar comprender si esa decisión está sostenida en la libertad o atravesada por una situación emocional extrema”, concluyó.

El especialista remarcó además el rol de los médicos, al señalar que su formación está orientada a curar o a cuidar. Pueden ofrecer tratamientos terapéuticos para intentar curar o cuidados paliativos que acompañen el final de la vida de una persona.

En ese sentido, subrayó que la libertad humana no es ilimitada y que, en algunos casos donde existen alteraciones psicológicas o dificultades en la toma de decisiones, es necesario proteger a la persona incluso de sí misma.

Asimismo, explicó que en bioética se distinguen diferentes situaciones que muchas veces se confunden en el debate público. La eutanasia, indicó, es el acto u omisión que tiene como intención provocar la muerte del paciente, mientras que los cuidados paliativos buscan aliviar el sufrimiento sin acelerar ese proceso.

En relación a los avances médicos, destacó que hoy la tecnología permite sostener funciones vitales que antes no podían mantenerse, como la asistencia respiratoria o los tratamientos de reemplazo renal, lo que complejiza aún más estas decisiones.

“Cuando ya no es posible curar, es posible cuidar”, afirmó Revello al referirse a la importancia de los cuidados paliativos como alternativa para acompañar a las personas en situaciones de enfermedad avanzada.

En esa línea, agregó que el objetivo es atravesar el final de la vida con el menor sufrimiento posible. “Padecer dolor físico y psíquico es tremendo y puede llevar a la persona a perder el sentido de la vida”, expresó.

Por otro lado, se refirió a la sedación paliativa, una herramienta utilizada dentro de los tratamientos del dolor.

Explicó que existe una escala de analgésicos que, en casos más severos, incluye opioides como la morfina. Cuando el dolor no puede ser controlado por otros medios, puede recurrirse a la sedación.

Finalmente, aclaró que la sedación puede tener una intención paliativa —aliviar el sufrimiento— o una intención eutanásica, lo que marca una diferencia central en el debate ético.

Revello integra además la Comisión Nacional de Bioética, organismo que asesora al Estado argentino en cuestiones éticas vinculadas con la investigación científica, la práctica médica y la atención sanitaria.