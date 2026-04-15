Debate en el Senado por propiedad privada: cambios en expropiaciones y desalojos

El abogado constitucional Diego Armesto analizó el proyecto de ley que el Senado retomará en comisión y que propone modificaciones en materia de propiedad privada.

En diálogo con Nico Yacoy y el equipo de Primer Round, explicó que se trata de una iniciativa amplia que incluye cambios en la ley de expropiación, la ley del fuego, la propiedad rural y urbana y el régimen de desalojos.

“Es una ley ómnibus que reúne varias reformas con impacto en distintos aspectos”, señaló.

Sobre el capítulo de expropiaciones, destacó la incorporación de nuevos criterios para la indemnización.

“Se suma el concepto de lucro cesante, es decir, la ganancia que se pierde por la expropiación”, indicó.

Además, agregó que también se contempla la figura de la “expropiación encubierta”, vinculada a regulaciones que pueden afectar el valor de un bien.

En cuanto a los desalojos, advirtió que es uno de los puntos con mayor impacto en la vida cotidiana.

“Se acortan los plazos y eso puede generar tensiones con el debido proceso”, sostuvo, aunque aclaró que esos aspectos podrían ajustarse en la redacción final.

Por último, subrayó la importancia de la técnica legislativa en este tipo de reformas.

“Es clave que la ley sea clara para evitar interpretaciones judiciales que generen incertidumbre”, concluyó.