Debate caliente en Esquel: Vecinos cuestionan postura ante DNU de Milei

Durante la 17ª Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Esquel, el concejal Ruben Alvarez se manifestó a favor del reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Milei, argumentando que es una herramienta contemplada en la constitución. Sin embargo, su posición fue rápidamente cuestionada por los vecinos presentes, quienes expresaron que el verdadero problema radica en el contenido del DNU y no en su forma legal. Acusaron a algunos concejales de carecer de representatividad, responsabilizándolos por no abordar adecuadamente la cuestión.

En medio de interrupciones por parte de los vecinos, Alvarez continuó expresando su opinión, sugiriendo que la presión debería haberse dirigido a los legisladores nacionales, quienes finalmente son los encargados de votar en las cámaras altas. Esta afirmación fue nuevamente objeto de críticas por parte de los presentes, generando un debate acalorado en la sala.

La concejal Paula Daher Scaglioni al pedir la palkabra, manifestó comprender la posición de los vecinos, aunque admitió que el tiempo disponible para evaluar los puntos específicos del DNU fue limitado. Explicó que el enfoque del Concejo estuvo principalmente en el presupuesto y los temas del Orden del Día, lo que dificultó un análisis detenido del controvertido decreto.

La concejal Arrúa Ziessenis afirmó que no está en contra del pueblo, sino que las diferencias radican en posiciones de ideología distinta. Declaró que no ve necesario expedirse en esta instancia, ya que considera que no afectará la decisión final del presidente.

Por otra parte debido a la presión de vecinos y vecinas el Concejal Escalona propuso la moción de tratar sobre tablas el tema del DNU, en una Sesión Extraordinaria.

Se voto de manera afirmativa por lo que se reunían en sesión Extraordinaria luego de finalizada la sesión del Concejo Deliberante.

Móvil: Andrés Campos