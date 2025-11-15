De visita en Soy Nacional, La Delio Valdez anticipa su próximo concierto

La reconocida orquesta de cumbia latinoamericana, con más de 15 años de trayectoria, presentará el 27 de noviembre su esperado sexto álbum El Desvelo.

Será el lanzamiento oficial del disco con una puesta en escena vibrante que fusiona cumbia, salsa, jazz, bachata y más, fiel al estilo enérgico y emotivo de la banda.

Ximena Gallina - percusionista- y León Podolsky – bajista-, dos de sus integrantes, visitaron Soy Nacional y charlaron con Sandra Mihanovich sobre el concierto que ofrecerán en el Movistar Arena.

“Somos 18 en la cooperativa y 15 músicos arriba del escenario”, indicó Ximena, "estamos muy contentos con nuestro tercer disco, ojalá le gusta a la gente”.

También, Soy Nacional recibió la visita de Bárbara Grabinsky, la Polaca, para festejar el cumpleaños del Club Social Cambalache, lugar histórico de San Telmo.

“Es una casa de estilo italianizante pos colonial, de 1876”, reseñó al contar parte de la historia del lugar, “era de los Ezeiza, producto de ese Buenos Aires agroexportador”.

Por otro lado, Sandra conversó con Vane Mihanovich, músico, compositor, autor, cantantes, pianista y arreglador que se presenta esta noche en Café La Humedad.

“No es fácil tener una banda concurrida y más cuando no sos un artista consagrado como yo, lleva mucho trabajo y cuesta avanzar”.