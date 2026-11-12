De visita en Radio Nacional habló de "Las mujeres de Lorca": "Es una obra angelada"

La reconocida actriz, cantante y bailarina argentina, considerada una figura pionera en la comedia musical y el teatro en nuestro país, fue invitada de lujo en 100% Nora y conversó con Nora Briozzo sobre su presente artístico y trayectoria.

Ana María Cores compartió cómo le llegó la propuesta de protagonizar “Las mujeres de Lorca”, con autoría de Marisé Monteiro y la dirección de Nacho Medina.

“Esta obra es angelada, se suceden cosas magníficas. Yo hago todos los personajes”.

"Es maravilloso lo que sucede con el público", reveló.

“Federico García Lorca es uno de los autores más importantes de habla hispana. Amaba las mujeres”, dijo sobre el poeta, dramaturgo y director teatral español.

"Queremos seguir haciendo esta obra por todo el país y todo el continente", admitió.

A su vez, la actriz dijo estar “feliz de estar en esta radio que es un emblema” y recordó su participación y actuación en Las Dos Carátulas.

Ambientada en la Granada de noviembre de 1975, la obra sigue a Rosario, responsable del cuidado de la Huerta de San Vicente, la histórica residencia de verano de la familia García Lorca.

A través de un interlocutor imaginario, la protagonista rememora su vínculo con el dramaturgo y recrea las figuras femeninas más emblemáticas de su obra.

La propuesta combina humor, drama y música en vivo, entrelazando poemas de Lorca adaptados a canciones con personajes como Mariana Pineda, Yerma, Doña Rosita, Bernarda Alba y la madre de Bodas de sangre, entre otros.