De Vido vuelve a prisión: la Corte confirmó su condena por la tragedia de Once

El Tribunal Oral Federal N° 4 (TOF 4) ordenó su detención y el exministro de Planificación Federal deberá presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py este jueves a las 10 de la mañana para cumplir la pena.

Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini Rey, victima de la tragedia de once, en diálogo con Viva la Pepa, celebró la decisión de la Justicia: "Era hora que pagara con cárcel efectiva semejante corrupto. Igual nos parece poco los años que le dieron. Las tragedias siempre se llevan gente inocente: trabajadores, estudiantes".

La Corte Suprema, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó los recursos presentados por la defensa de De Vido, dejando así la condena por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública como definitiva.

La tragedia de Once, que tuvo lugar en el sistema ferroviario argentino en 2012, marcó un hito en la historia judicial del país por la magnitud de sus consecuencias y la implicación de altos funcionarios. La resolución de la Corte Suprema representa un paso definitivo en el proceso judicial iniciado tras el accidente, al consolidar la responsabilidad penal de De Vido por administración fraudulenta.

Hasta la fecha, Julio De Vido no había sido privado de su libertad en relación con este expediente, por lo que la confirmación de la condena por parte del máximo tribunal nacional podría derivar en su detención. El Tribunal Oral federal 4, que llevó adelante el juicio, ya citó al ex funcionario a presentarse el próximo jueves en el juzgado. De Vido podría recibir el beneficio del arresto domiciliariopor cuestiones de edad, ya que tiene 75 años.