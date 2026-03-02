De vacaciones a instructora de buceo: la argentina que hizo de Tailandia su hogar

Lo que comenzó como un viaje por el sudeste asiático terminó convirtiéndose en un cambio de vida definitivo. Marga Fresco, argentina, cumplió su sueño de transformarse en instructora de buceo en Tailandia y hoy desarrolla su actividad profesional en la isla de Koh Tao, uno de los destinos más reconocidos del golfo tailandés para la práctica de esta disciplina.

Marga Fresco dialogó con el equipo de Korol en el aire y contó que su vínculo con el buceo comenzó en Argentina, donde realizó sus primeros cursos y descubrió que esa actividad era su verdadera vocación, destacando que al llegar al sudeste asiático decidió convertir esa pasión en su forma de vida. "El año pasado decidimos con una amiga abrir una escuela de buceos", expresó, al tiempo que dio detalles sobre cómo es su vida en ese país.

Koh Tao es conocida internacionalmente por sus aguas cálidas, su biodiversidad marina y su infraestructura orientada a la formación de buzos de distintos niveles. Cada año recibe a miles de personas que buscan certificarse o perfeccionarse en esta actividad, lo que la convierte en un punto estratégico dentro del circuito global del buceo recreativo.

El proceso de formación para convertirse en instructora implica superar distintas certificaciones internacionales, horas de práctica y experiencia en mar abierto. En ese camino, Marga consolidó su carrera profesional y encontró en Tailandia no solo un destino laboral, sino también un nuevo hogar.