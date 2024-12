"De un bolo salté a un protagónico en la televisión"

El actor de larga trayectoria en teatro y televisión conversó con Cholo Gómez Castañón sobre sus inicios en lo profesional, la televisión, el teatro y algo de su vida.

"Un día me decidí a trabajar de la profesión, y tuve que armar un galán y meterme en la televisión. A mi me llamaron para hacer una prueba. Y quedé para hacer una novela de tres mes con Marta Gonzalez, yo solo había hecho un bolo con El amor tiene cara de mujer. Y me dijeron que era para un protagónico ahí", recordó. "La novela duró finalmente dos años, fue muy sorpresivo", agregó.

Después vendrían muchos trabajos y otro de los éxitos que tuvo fue Mi familia es un Dibujo: "Eso tuvo mucho de audacia desde lo técnico hasta lo laboral. El riesgo era grande. Lo habían hecho en cine, pero esto era una entrega semanal. Estuvo muy bien escrito, y mi personaje se cuestionaba sobre tener un hijo natural. La concepción fue que lo aceptaramos como un hijo diferente".

Kraus contó además que este verano hará teatro junto a su amigo Alberto Martín con la obra de Daniel Dátola ¿Por qué será que las queremos tanto?. "Es una obra que siempre se actualiza, y nosotros la llevamos a las vicisitudes de nuestra edad que estamos ya en los 80 años. Antes no existía, o estabas muerto o no existías para nada. No hay parámetros para esta época", agregó el entrevistado.