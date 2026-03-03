De Tennessee a Rosario, el blues se hizo local

La emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, presentó un programa especial dedicado a Memphis La Blusera, una de las bandas fundamentales del blues argentino.

Con la conducción de Juan Sixto, el envío recorrió la historia del grupo nacido en Rosario en 1978, su consolidación durante la recuperación democrática y el impacto cultural de sus canciones en distintas generaciones.

A lo largo del programa se abordaron los orígenes del proyecto, la figura de Adrián Otero como voz emblemática y la manera en que el blues, nacido en el sur de Estados Unidos, encontró una identidad propia en la Argentina.

También se analizó el contexto social y musical que permitió su crecimiento y su proyección federal.