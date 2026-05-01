De Rusia a la Argentina, un restaurante con un concepto gastronómico novedoso que fusiona culturas

Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.

En esta oportunidad, conocemos a Konstantin Voronin y Ksenia Romantsova, una pareja rusa que emigró a Buenos Aires huyendo de la guerra.

Aquí en la ciudad, crearon Musgo - @musgo.ba-, un restaurante que combina los productos patagónicos, los métodos de cocción y las salas asiáticas con el minimalismo escandinavo.

“Elegimos Argentina porque es bastante lejos, hicimos una elección perfecta, estamos tranquilos de todos los problemas mundiales. También el país es muy bienvenida a los inmigrantes”, contó Ksenia.

“Nunca pensaba que iba a estar acá tan lejos de mi casa”, admitió.

“Siempre tenemos un plato inspirado de Rusia, pero el concepto que inventamos nosotros interesa a los clientes”.

El concepto de Patagandi fusiona los sabores de la Patagonia con técnicas asiáticas y la elegancia minimalista del norte de Europa.

Esta mezcla de culturas se refleja en el menú y en la estética de Musgo, donde la naturaleza cobra protagonismo a través de piedras y arbustos.

Por otro lado, en Comer, beber y viajar conversaron con Nicolás Barros, instructor de la primera escuela pública de pesca con mosca en Neuquén.

“Algo fundamental en nuestra zona es la pesca. Intentamos de que deje de ser algo difícil, es una herramienta que se abre para que la comunidad pueda aprender”, explicó.

“Nosotros enseñamos las buenas prácticas del pescador y pescadora. Todos los contenidos de manera progresiva, tratamos de ordenarlos para que puedan sentirse a gusto con el nivel de cada uno”. “Se practica con lana, se enseña sobre césped para evitar distracciones y después sí vamos al río a aplicar todo el conocimiento”.

La pesca con mosca es una modalidad de pesca que utiliza una caña y señuelo artificial liviano llamado mosca y Nicolás la definió como “un arte”, además de explicar las diferencias con la pesca spinning.