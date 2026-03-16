De Ramos Mejía a Hong Kong: el chef argentino que obtuvo una estrella Michelin en Asia

Un cocinero argentino logró un reconocimiento histórico en la gastronomía internacional al convertirse en el primer compatriota en obtener una estrella Michelin en Asia, uno de los galardones más prestigiosos del mundo culinario.

Agustín Ferrando Balbi, chef argentino que vive en Hong Kong desde hace 14 años, dialogó con el equipo de Korol en el aire y repasó su trayectoria desde sus inicios en Ramos Mejía hasta alcanzar este reconocimiento en el competitivo escenario gastronómico asiático.

"Cuando me metí a la cocina tenía 15 años y me encantó ese mundo. Empecé en un restaurante chiquito. Quería aprender. Cuando terminé la escuela ya sabía que me quería dedicar a eso", expresó.

Ferrando Balbi obtuvo la estrella Michelin con su restaurante Andō, ubicado en Hong Kong, donde propone una cocina que combina técnicas contemporáneas con influencias de la gastronomía japonesa y latinoamericana.

"Si alguien quiere estudiar cocina recomiendo que antes se meta en la cocina de un restaurante al menos un mes. Parece un trabajo romántico y muy lindo pero es pesado", dijo.

La Guía Michelin es considerada una de las referencias más influyentes de la gastronomía mundial, y sus estrellas distinguen a restaurantes que alcanzan altos niveles de calidad, creatividad y excelencia culinaria.

El reconocimiento representa un logro significativo para la cocina argentina en el exterior y refleja la creciente presencia de chefs del país en las principales capitales gastronómicas del mundo.