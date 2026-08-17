¿De qué se trata el método que busca un cambio en el uso de celulares en las escuelas?

Se trata de un proyecto piloto que, en nuestro país, ya se aplica en algunas instituciones educativas y combina herramientas tecnológicas con capacitaciones dirigidas a estudiantes, familias y docentes. Alejandra Gallo, en el programa de Nico Yacoy Primer Round, conversó con el cofundador de MotivEd que nos explicó de qué se trata esta herramienta que ayuda a gestionar el celular en el colegio.

Según indicó Nicolás Viñales se trata de un sistema con fundas magnéticas que abarca un "protocolo de implementación y acompañamiento para reducir distracciones, con medición de resultados" y busca mejorar la convivencia y recuperar el foco en el aula.

“Es un sistema que ya está probado en Europa y Estados Unidos. Nosotros lo adaptamos al contexto latinoamericano, a nuestra idiosincrasia. Ha tenido muy buenos resultados a nivel global”. “Ya lo hemos implementado en diez colegios, más de dos alumnos entre Uruguay y Argentina”.

Respecto a los “muy buenos” resultados obtenidos, precisó que “vemos una reducción de conflictos entre estudiantes, incremento en el involucramiento activo en clase, los docentes observan a los estudiantes más comprometidos y presentes”.

“La idea es hacer de este cambio, un cambio sostenible en el tiempo. Nuestro objetivo no es demonizar la tecnología. Lo que hacemos es ayudar a los chicos a que no tengan la distracción. Este sistema elimina el celular como un distractor en la institución".

“No tenemos que dejar que la tecnología nos domine. Es un tema delicado que requiere mucho tiempo de aprendizaje y hábito”, concluyó.