El docente de idioma y referente cultural polaco Arkadiusz Gajdzicki dialogó con Adrián Korol en su programa Korol en el aire por Radio Nacional y compartió su historia de vida y su labor en la Argentina. Respecto a su llegada al país hace 14 años, el docente recordó con humor su historia personal al señalar que "la razón fue que me pegó un golpe de amor en Polonia, conocí a mi esposa allá y me trajo en la valija".

El profesor destacó su desempeño en la Asociación de Maestros de Polaco en Argentina, perteneciente a la Unión de los Polacos en Argentina, donde lleva más de 11 años dedicados a la enseñanza.

En cuanto a su labor pedagógica diaria, el entrevistado remarcó el valor del idioma como vehículo de memoria histórica para la colectividad.

"Enseñar polaco no significa solamente transmitir un idioma, sino también mantener viva una parte importante de la identidad, la historia y el patrimonio cultural de la comunidad", afirmó Gajdzicki.

Sobre la reciente llegada del mandatario de su país natal a Buenos Aires, el docente calificó el momento como una vivencia de profunda emoción al haber tenido la oportunidad de saludarlo en persona.

Al respecto, consideró que la visita "representa mucho más que un encuentro diplomático, es también un reconocimiento a toda la comunidad polaca que vive en Argentina".

Al reflexionar sobre su adaptación a las costumbres locales, el docente elogió la calidez humana de los argentinos, el clima y la gastronomía tradicional como las facturas y el asado.