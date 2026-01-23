LA HISTORIA DE MAXIMILIANO SAAVEDRA

23/01/2026

De pelar papas a CEO de una empresa de logística

Maximiliano Saavedra creció en Lanús, en una casa de techo de chapa, donde un ropero separaba su habitación de la de sus padres.

Su madre limpiaba casas y su padre era taxista, y a los 17 años por medio de un amigo de su padre consiguió una changa pelando papas.

Sin embargo la tenacidad, la perseverancia y las ganas de progresar, siempre estuvieron en su ADN.

Fue así que cada una de sus acciones estuvo siemrpe destinada a lograr siempre algo más grande y algo que él realmente quisiera alcanzar.

En diálogo con María Fernanda Eras, en la mañana de Radio Nacional contó parte de su historia y algunos de los momentos mas críticos de los cuales pudo sacar algo positivo que le permitía evolucionar en su desarrollo personal y laboral.

Hoy, Maximiliano Saavedra lidera Fixy Logística, una empresa que procesa miles de envíos diarios en el AMBA, integra logística con cobranza digital y acaba de expandirse a Paraguay. Además, desarrolló una billetera que permite pagar al momento de la entrega: “Nosotros no solo entregamos: también cobramos”, resume con orgullo.

 

 