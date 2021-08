De Mendiguren: “No conozco un solo operario que no se quiera vacunar”

El empresario industrial textil, abogado y político, José Ignacio De Mendiguren se refirió a las expresiones del presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, quien planteó no pagar los salarios a quienes no vuelvan a la presencialidad por no vacunarse.

“A pesar de las campañas que hubo para desprestigiar la vacunación, no se trata de un problema grave, o de magnitudes preocupantes. Lo estamos poniendo en la tapa de los diarios como si estuviéramos ante un conflicto, que la industria se va a parar”, sostuvo.

“No conozco que un trabajador quiera cobrar y estar en la casa. Ningún trabajador está tranquilo cobrando un sueldo en la casa. No conozco a un solo operario que no se quiera vacunar”, agregó.