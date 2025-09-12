De las finanzas al humo de la charcutería

Lucas Capra conversó con Silvia Maruccio y euipo y contó cómo decidió dejar su profesión en finanzas para apostar a la charcutería artesanal. Inspirado en las tradiciones familiares de Lobos y en las “carneadas” de su infancia, fundó Seco y Humo, donde produce longanizas, salames y carnes ahumadas en caliente como brisket, pastrami y pulled pork. Destacó que la pasión fue su motor, aunque debió aprender casi todo desde cero y atravesar desafíos en la elaboración. Hoy, con su marca consolidada y la agrupación de charcuteros “Charca”, defiende la idea de la charcutería como un arte que conecta con la memoria y los sabores ancestrales