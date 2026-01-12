De la pirámide tradicional a una nueva alimentación saludable: claves de las guías de EE.UU.

Estados Unidos lanzó recientemente las Guías Alimentarias para los Estadounidenses 2025-2030, un documento que introduce un cambio profundo en las recomendaciones nutricionales oficiales del país y que influirá en políticas públicas, educación alimentaria y orientación sanitaria. Las nuevas directrices ponen en el centro los alimentos reales y mínimamente procesados, priorizan proteínas de alta calidad, recomiendan una ingesta equilibrada de frutas, verduras y granos integrales, y proponen reducir de manera drástica los productos ultraprocesados para mejorar la salud de la población.

Carolina Salvatori, nutricionista, dialogó en comunicación con Ramos generales y analizó el significado de estas recomendaciones, destacando que representan un cambio de raíz en las políticas nutricionales.

"A lo que apunta este cambio de paradigma es bajar el consumo de los ultraprocesados, de los alimentos empaquetados, con menos hexágonos, y volver a la comida real", resaltó.

Las nuevas guías invierten la tradicional pirámide alimentaria y colocan a las proteínas de alta calidad —tanto animales como vegetales— junto con grasas saludables, frutas y verduras como base de la alimentación, relegando otras categorías como los carbohidratos refinados y los productos ultra procesados que dominaban el consumo en décadas recientes. Este enfoque busca no solo aportar todos los aminoácidos esenciales y micronutrientes necesarios para el organismo, sino también fomentar mayor saciedad y eficiencia metabólica.

El documento oficial de Estados Unidos recomienda evitar en lo posible alimentos altamente industrializados, bebidas azucaradas y productos con aditivos artificiales, que constituyen una proporción significativa de la ingesta calórica diaria en muchas poblaciones modernas, y que están asociados con mayor riesgo de obesidad y enfermedades cardiovasculares.

En este nuevo marco, los alimentos considerados “reales” —aquellos mínimamente procesados y cercanos a su forma natural— son presentados como la piedra angular de una dieta saludable. Las carnes magras, pescados, huevos, frutos secos, legumbres y lácteos integrales figuran entre las opciones recomendadas junto con verduras frescas, frutas enteras y granos integrales ricos en fibra. El cambio pretende promover patrones alimentarios que reduzcan la presencia de azúcares añadidos, harinas refinadas y conservantes artificiales que caracterizan a muchos productos ultra procesados.