¿De la cultura del aguante al amor público?

En Mujeres de acá conversamos con el antropólogo Federico Cezsli sobre las nuevas masculinidades en el fútbol. Qué implican los mensajes públicos de amor entre los integrantes de la Selección Nacional.

“Es interesante empezar a ver esos cambios y no quedarnos a la hora de hacer los análisis en los arquetipos tradicionales del futbolista rudo y macho” aseguró Cezsli y agregó “cuando observamos las expresiones públicas entre ellos yo quiero poner un freno ahí porque nunca se pone en duda la heterosexualidad entre ellos y tenemos que observar que resignificación hay en esos gestos públicos”

“Este grupo habla mucho de la camaradería y en ese punto percibo que hay ciertas trazas de la masculinidad tradicional de salir a bancar al amigo” aseguró Federico.

“Es importante que ellos hagan públicas las imágenes de la participación de sus mujeres y mostrar que ellas tienen peso propio” aseguró Cezsli.

“Es importante poner a los dirigentes y a los entrenadores como foco de trabajo para la transformación de los estereotipos, no hay que enfocarse solo en los jugadores” contó Federico.

En el segmento de Feminacida Victoria Eger trajo el testimonio de Rafael Crocinelli, ex futbolista y comunicador social, autor del libro "Cuerpos que (no) importan", donde reúne voces de jugadores profesionales y no profesionales. Y pone el foco en las presiones, sacrificios y exigencias propias del sistema y propone visibilizar estas situaciones para trabajar en los clubes desde una perspectiva más integral que tenga en cuenta las emociones y la salud mental

Y para finalizar, Marcela conversó con la periodista Viviana Vila sobre la presencia de las mujeres en la cobertura periodística del Mundial.

“Que Argentina haya salido campeón del mundo es un gran acto de justicia. El jugador más importante de este grupo es el cuerpo técnico y es hermoso que este grupo de jugadores siga como en un viaje de egresados eterno” aseguró Viviana.

“El fútbol es un lugar donde todos estamos igualados, no hay diferencia ni social, ni económica ni política” afirmó Viviana.

Y sobre la participación de las mujeres en la cobertura afirmó “es un logro todo nuestro que haya más mujeres participando de la copa del Mundo”