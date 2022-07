De la Cruz será titular

El pase de Borja no esta caído totalmente

El pase de Borja no esta caído totalmente RIVER PLATE

Por Agustin Domper

La principal novedad de los concentrados pasa por los regresos de los futbolistas que descansaron el fin de semana en el torneo local. En especial Nicolás De La Cruz, que volverá a estar presente luego del fuerte golpe que recibió ante Lanús y que lo dejó fuera de los concentrados en los últimos dos encuentros, ante Vélez por la ida de octavos de la Libertadores y frente a Huracán por la sexta fecha de la Liga Profesional. Además del uruguayo, retornarán Paulo Díaz, Milton Casco, Enzo Pérez y Rodrigo Aliendro.

Franco Armani; Emanuel Mammana, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez; José Paradela, Enzo Fernández, Nicolás De La Cruz; Julián Álvarez y Braian Romero.

El pase del delantero colombiano no está caído ya que el BCRA autorizo la salida de ese dinero en moneda estadounidense al exterior, el problema es a que valores. Esta difícil pero hay chances hasta el jueves a las 20hs para hacerlo. El tiempo aún mantiene vivo el fichaje. Los dirigentes no dan cerradas las negociaciones. Si consiguen avales, dólares y algunas garantías cambiarias, reflotan la operación. Si no llega Borja, irán por otro delantero. Pero, la prioridad sigue siendo Borja.

