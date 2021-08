“De la acción colectiva dependen las condiciones ambientales”

Celmira Esther Rey, docente, doctora en geografía y magister en Gestión Ambiental y Ecología

estuvo en el programa Madre Tierra de Radio Nacional Resistencia: “el ambiente es un tema de

interés central que hoy se observa producto de la pandemia que desaceleró la vorágine diaria, y

estar en el hogar en forma prolongada permitió un despertar súbito e impactante que resignificó la

importancia del accionar humano con el entorno. No se puede entender el lugar sin esa interacción

pues sin duda fue la propia humanidad la que generó este desequilibrio junto con otros que invitan a

reflexionar sobre la supervivencia humana en el planeta. En este proceso de toma de conciencia no

se puede decir que lo que le pasa al otro es una situación negativa, somos habitantes de un entorno

que de una u otra manera genera responsabilidades de diferentes categorías, pero de todos. En ese

sentido los jóvenes están ávidos de aprender pero somos los adultos quienes debemos presentar y

mostrar el camino para la construcción del conocimiento colectivo que es producto de la sociedad.

Los jóvenes piensan en lugar donde viven y nos piden que les mostremos horizontes y el conjunto

de la sociedad es responsable de los hechos ya sea por acción u omisión. Invitamos a un

conocimiento que deriva del accionar humano en el planeta, no es posible desprenderse de la idea

de que de la acción de las personas, y en especial de los adultos y docentes, depende el

funcionamiento social y las condiciones ambientales”, afirmó.

Rey dijo: “la naturaleza tiene un equilibrio armonioso, precioso, conforme su propio

funcionamiento, si no se alteran por condiciones propias, si no hay un acontecimiento abrupto,

suelen ser armonioso. Los ecosistemas funcionan de acuerdo como lo venían haciendo, es el ser

humano el que provoca cambios abruptos y actúa conforme los valores sociales y políticos de la

comunidad. Invito a llegar a la ciencia geográfica que brinda herramientas que permiten un

conocimiento holístico, es una ciencia que posibilita a las personas descomponer las partes e

integrarlas de manera interactiva, no lineal de los componentes naturales y humanos. No se puede

analizar ningún lugar sin imbricar el accionar humano, especialmente en los grandes movimientos

de transformación. Es el hombre quien puede revertir situaciones catastróficas pues puede

recomponer su lugar pero hay situaciones en los que es imposible, por ejemplo en el tema del

bosque natural o la capacidad de los suelos en su términos de producción. El sistema capitalista es

voraz, terrible y lo que produce no queda en la comunidad, lo que quedan son los impactos

negativos, y el Chaco es un ejemplo de eso. Es por eso que sugiero estudiar geografía y se lo puede

hacer en forma gratuita en la Universidad Nacional del Nordeste”, terminó.