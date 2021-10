De hacer radio y otras hazañas

Los Bichos recibieron a la periodista Florencia Halfon Laksman, conductora de “Ahora Dicen”, por las mañanas de FutuRöck. Una charla sobre las nuevas formas de hacer radio tras el advenimiento de la pandemia, sus actuales proyectos y el intercambio con sus pares.

"Con la tecnología no me llevé mal pero un poco me partió el corazón"