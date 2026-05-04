De Gualeguaychú al Mundial: 3 ciclistas entrerrianos pedalean desde el año pasado para ver a la Argentina

Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini iniciaron en Gualeguaychú una travesía en bicicleta de más de 15.000 kilómetros para llegar al Mundial 2026. Quieren llegar a Kansas para ver el primer partido de la selección nacional en la Copa del Mundo 2026 contra Argelia. Durante la charla con Adrián Korol, Silio contó parte de lo que vivieron al iniciar esta aventura por Radio Nacional.

"Ya estamos por tierras norteamericanas. El destino final es Kansas para ver el primer partido de Argentina. Atravesamos nuestro país, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, y volamos hasta Panamá. Desde ahí atravesamos ese país, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Belice y México entero. Y entramos el viernes pasado a los Estados Unidos", contó.

El ciclista mencionó que el viaje fue "muy enriquecedor" porque fueron conociendo el continente a medida que avanzaban en sus bicicletas. "No tenemos entradas para ninguno de los partidos. Esperamos poder compartir unos mates con la Selección argentina, y el segundo ingresar a los partidos", agregó.