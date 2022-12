"De esta tenemos que salir mejores,  parar con el discurso pesimista"

El escritor y humorista, Pedro Saborido se refirió al triunfo de Argentina y la alegría que desató en todo el mundo. "Lo primero que veo es que había un montón de alegría de ganas de estar bien, esto tiene que ser orgullo no xenofobia, la alegría necesaria para encarar la vida contra frases pesimistas de que no se puede hacer nada, ocultando las buenas cosas que se hacen en Argentina. Había ganas de estar bien, lo provocó el fútbol, podemos decir que lo debería provocar la ciencia, la educación, los derechos, la economía, pero lo provoca el fútbol y hay que aprovecharlo para que esto se traslade a vivir en comunidad, a vivir alegremente, porque hay que decir que tuvimos a 5 millones de personas en la calle, no hay operativo que pueda que pueda contener eso. A pesar de los problemas que hubo diría que el saldo es positivo, la verdad que tuve miedo que pase algo peor".

No obstante, dijo que no hay garantías de que esto se pueda salir mejores sin embargo todavía hay algo por hacer. "Recordamos que estuvimos meses todos aplaudiendo médicos pensando que saldriamos mejores de la pandemia y no pasó. De esta tenemos que salir mejores, parar con el discurso de que somos un país de mierda es un paso".

DESCARGAR

Panorama Federal de Noticias desde Comodoro Rivadavia // Periodista: Alberto Días // Operación Técnica: Leonardo Henriquez