De Córdoba al mundo, Brumas visitó RAE

La banda Brumas, originarios de la provincia de Córdoba, visitó los estudios de RAE y ofreció una presentación en vivo en la emisión en español conducida por Juan Sixto.

Durante el encuentro, el grupo compartió parte de su propuesta musical y adelantó detalles de su primer trabajo discográfico, “Prueba piloto”, editado a fines del año pasado.

Uno de los momentos destacados fue la presentación de “Necesito que me contestes”, canción compuesta por Juan Caracciolo y Joaquín Albano, que cuenta con una versión especial junto a Pablo Tamagnini, integrante de La K’onga.

Esta colaboración, realizada en el estudio de la reconocida banda de cuarteto, representa un paso importante en el crecimiento artístico de Brumas.

El proyecto, integrado por Juan Caracciolo en guitarra y voz, y Joaquin Albano en teclados y acordeón, se completa con un equipo de jóvenes músicos bajo la producción de Carlos De Piano.

Con un repertorio de canciones propias, Brumas se posiciona como una nueva voz dentro del cuarteto, combinando identidad, frescura y proyección.