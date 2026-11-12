De Chascomús al mundo: la historia de la autora argentina de "Alma Misionera", el himno que cantó León XIV

La canción que se convirtió es un himno de la iglesia católica y hasta la cantó León XIV durante el Encuentro con los Jóvenes. El tema musical lo cantó también Soledad Pastorutti en la previa a la misa del lunes 9 de noviembre. Somó en todos lados y fuerte, hasta llegar a las redes sociales. Mónica de la Canal, su autora y oriunda de Chascomús, dialogó con Adrián Korol en su programa Korol en el aire por Radio Nacional y habló de la historia detrás de su composición.

"Siempre me gustó tocar la guitarra, y 45 años después sale a la luz que yo la escribí. Iba al secundario en Chascomús, tenía 18 años, y una noche surgió la canción del trabajo que ví que hacían los misioneros claretianos.

"No la registré en su momento porque pensaba que las canciones de la Iglesia no eran de nadie, sino de la gente. Por eso, nunca se me ocurrió registrarla. Pero se armó un lío bárbaro luego de que este año, escuché al arzobispo de Nueva York, a quien se la cantó un Coro Gospel en su asunción. Y él dijo "Esta es mi canción de misa favorita"", contó.

De la Canal, entonces la registró más de cuatro décadas después de haberla escrito: "La canción es argentina, y de Chascomús. Nació acá y fue para los misioneros claretianos".