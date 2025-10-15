De carpintero naval a diseñador de sillones inspirados en el Fiat 600

Jonatan Ramírez, de 37 años, oriundo de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando, se destaca en el mundo del diseño artesano por convertir autopartes de Fiat 600 en sillones únicos que ya son piezas de colección. Desde hace casi una década, su trabajo ha captado la atención de teatros, diseñadores de moda, locales comerciales y celebridades, hasta ser parte de escenografías destacadas en Buenos Aires.

El carpintero naval autodidacta y fundador del emprendimiento “Custom Jarmar” dialogó con el equipo de Ramos generales y puso en valor el proceso creativo detrás de cada sillón: "Son piezas únicas inspiradas en el Fiat", dijo.

La inspiración que dio origen a su emprendimiento llegó hace unos nueve años al ver una foto en Italia de un Fiat 500 convertido en sillón. Esa imagen fue el disparador que lo llevó a imaginar cómo replicarla, aplicando técnicas de carpintería naval y trabajando con autopartes locales del Fiat 600. Desde entonces, ha producido más de treinta piezas, todas hechas a medida, muchas con materiales como fibra de vidrio y terminaciones que combinan resistencia y estética.

Los clientes de Ramírez son muy variados: particulares, locales de tatuajes, pizzerías, salones de belleza, cervecerías y productoras de teatro. Algunas de sus piezas más conocidas han sido utilizadas en funciones de prensa de obras como Pretty Woman en el Teatro Astral de la avenida Corrientes.

Custom Jarmar exige un proceso artesanal meticuloso: cada sillón tarda alrededor de quince días en completarse, desde el diseño inicial hasta la terminación. Ramírez destaca que cada cliente recibe la pieza ya finalizada sin verla antes; la entrega muchas veces se hace con el sillón tapado y se filma el momento en que se descubre, para capturar la reacción, como parte de la experiencia artística.