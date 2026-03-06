De Bélgica a Jujuy: la historia de una científica que eligió quedarse en el norte argentino

Lo que comenzó como un viaje de intercambio académico terminó convirtiéndose en una historia de arraigo, formación y desarrollo científico en el norte argentino. Una joven belga que llegó a Jujuy con fines educativos decidió quedarse en la provincia y con el tiempo se convirtió en la primera bióloga egresada de la Universidad Nacional de Jujuy.

Griet An Erica Cuyckens, bióloga belga radicada en San Salvador de Jujuy e investigadora del CONICET, dialogó con el equipo de Korol en el aire y repasó su recorrido personal, al destacar cómo una experiencia de intercambio terminó transformándose en un proyecto de vida vinculado a la ciencia y la conservación ambiental en la región.

"No conocía nada de nada sobre Jujuy y ahora me hice adicta al mate; estoy con el mate todo el día. Me gustan las humitas saladas y comidas picantes, de la región andina, como el pique macho", expresó, al tiempo que aclaró: "Una vez al año viajo a visitar a mi familia en Bélgica".

Cuyckens se formó en la Universidad Nacional de Jujuy, donde desarrolló su carrera académica en el campo de las ciencias biológicas y posteriormente se especializó en ecología y conservación de ecosistemas de montaña. Actualmente se desempeña como investigadora del Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA), organismo que funciona en conjunto entre el CONICET y la casa de estudios jujeña.