David Tagger presentó El poder de los olvidados

El músico argentino David Tagger visitó los estudios de Radiodifusión Argentina al Exterior para participar de la emisión en español de RAE, conducida por Juan Sixto.

Durante el encuentro, interpretó canciones en vivo y compartió detalles de su presente artístico.

Tagger presentó El Poder de los Olvidados, su segundo álbum solista, lanzado en diciembre de 2025. El trabajo fue coproducido junto a León Gieco y reúne una destacada lista de colaboraciones que cruza generaciones y estilos, con nombres como Gustavo Santaolalla, Nito Mestre, Lula Bertoldi, Maggie Cullen, Lito Vitale y Ciaro Spinetta, entre otros.

El artista adelantó que el próximo 4 de junio llevará este material al escenario de La Tangente, en un show con banda completa e invitados especiales.

La visita a RAE permitió acercar su música al público internacional, en un formato íntimo que combinó interpretación y conversación.