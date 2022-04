David Schlereth lanzó su candidatura a gobernador de Neuquén por el Pro

David Schlereth, ex diputado nacional, lanzó su candidatura a gobernador de Neuquén por el Pro en Juntos por el Cambio. Schlereth evito emparentar un hipotético gobierno provincial de Juntos por el Cambio en su rumbo con con lo que fue el gobierno nacional que ejerció su espacio con Mauricio Macri. “Los escenarios son distintos y los ámbitos de aplicación de medidas de gobierno son diferentes. Sí es cierto que en cuestiones que sostienen la acción política si coincidiríamos. Me parece que toda política pública debe estar sustentada en valores, principios, concepción y cosmovisión de la realidad y del futuro. Y lo que nosotros estamos proponiendo es sostener lo que ha ido funcionando en los últimos años pero empezar a cambiar cuestiones que en Neuquén no ha ido funcionando”.

El dirigente del Pro Neuquén criticó especialmente la alta tasa de desocupación que registra la provincia. “En Neuquén tenemos 40% de pobres y la verdad que es bastante poco inteligente compararnos con otras provincias que tienen lo mismo o más pobreza. La cantidad de recursos que tienen Neuquén no es comparable” opinó. Finalmente no descartó definir las candidaturas por acuerdo o por interna. “No hay que descartar ninguna opción. Si un acuerdo, razonable, responsable, incluye la expectativa de todos los partidos es una instancia pero creo que la instancia de la movilización de una elección interna es legítima, democrática y si me preguntas a mí me encanta” concluyó.