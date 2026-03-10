Darío Moscatelli: "The Sacados fue un suceso a partir de Ritmo de la Noche"

Si hablamos de música que marcó a toda una generación en los años 90, hay un nombre que inmediatamente nos hace bailar: The Sacados. Este icónico grupo argentino nació en Buenos Aires a comienzos de los años noventa de la mano de Darío Moscatelli y Cynthia Nilson, y rápidamente se convirtió en un fenómeno del pop electrónico latino, mezclando house, pop y ritmos bailables que dominaron las pistas y las radios de toda América.

El cantante, Darío Moscatelli, en diálogo con 100% Nora, aseguró que "la explosión de la banda llegó con el hit “Ritmo de la noche”, un tema que no sólo fue un éxito musical sino que incluso inspiró el nombre del histórico programa de televisión conducido por Marcelo Tinelli en los años 90".

A partir de allí llegaron una serie de canciones que se transformaron en verdaderos clásicos del pop latino, como “Más de lo que te imaginas”, “La primavera”, “Bikini a lunares amarillos” y “Hablándole a la pared”, temas que siguen sonando en fiestas y eventos retro en toda la región.

Tras conquistar Latinoamérica y realizar giras por México, Estados Unidos y otros países, el grupo continúa vigente y hoy vuelve a recorrer el continente con shows que celebran la música de los 90 y hacen viajar al público a esa década inolvidable.