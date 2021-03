Dar vuelta la página

Luego de la humillante derrota ante Boca Juniors el pasado domingo, el plantel de Vélez decidió dar la cara. Fue en conferencia de prensa, luego del entrenamiento en la Villa Olímpica. Allí se presentaron dos referentes del equipo como el arquero Lucas Hoyos y el volante Ricky Álvarez.

Lucas Hoyos contó las sensaciones luego del encuentro ante Boca. “Después del partido en el vestuario queda ahí lo que pasó. La autocrítica se hizo, se dijo todo lo que se tenía que decir. Somos los responsables, eso está claro”. Y con respecto al 1 – 7 señaló que “No nos salió nada de lo que habíamos planteado. Siempre queremos ir por más. Este cachetazo nos hace estar en la tierra. No somos los mejores, pero tampoco los peores”

A su lado, Ricardo Álvarez hizo referencia al encuentro ante el equipo de Miguel Russo.“El partido no resiste mayor análisis, fue muy malo de parte de todos. Fueron días muy difíciles. Nos dolió mucho el resultado, como le dolió a todo el mundo Vélez. Este resultado no nos representa. Reconocemos el error. Esto nos sirve para mejorar y es el momento en que más unidos tenemos que estar. Se viene haciendo un buen trabajo y hay que seguir con eso. Es el momento en reforzar la idea que se viene teniendo para que lo del fin de semana quede como un hecho aislado”

Por su parte y luego de la exposición de los futbolistas, llegó el turno del entrenador Mauricio Pellegrino quien habló de la goleada sufrida ante Boca, el partido que se viene contra Talleres y confirmó que Lautaro Gianetti está a disposición luego de su frustrado pase al fútbol de los EE.UU.

LAS FRASES DE MAURICIO PELLEGRINO EN CONFERENCIA:

“El análisis ya lo hicimos puertas para adentro y esperamos no volver a repetirlo. Hablamos del aspecto técnico – táctico y después nos reclamamos lo que pasó después del 4to gol”

“Uno siente mucho dolor cuando ve al equipo en momentos como el otro día y está esperando cosas. Y en eso, hay gente que inconscientemente reacciona con cosas que no les gustan a los socios, a los hinchas de Vélez y lamentamos muchísimo eso”

“Que cambien una camiseta no quiere decir que no la sientan. Ahora, yo creo que los jugadores tienen que entender que nosotros representamos a mucha gente que está esperando gestos”.

“Necesitamos estar bien preparados a nivel mental. Es un partido difícil y me imagino que va a ser un partido muy parejo ante Talleres”

“Giannetti entrenó, decidió no operarse. Ya está con sus compañeros y va a viajar. Aún no tengo el once cerrado. Orellano esta bien”