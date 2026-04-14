DAPENA: "era esperable el dato por el impacto del precio del combustible a nivel internacional"

El Indec dio a conocer que en el tercer mes del año la inflación fue de 3,4%. El nuevo registro implicó una variación interanual de 32,6% y ubicó el acumulado del 2026 en 9,4%, en línea con las previsiones que manejaban el Gobierno y los analistas privados.

Por este tema, el economista y director departamento de finanzas UCEMA, José Dapena, en diálogo con Segundo Round, dijo que "era esperable este dato por el impacto del precio del combustible a nivel internacional. El dato tampoco demuestra un salto significativo respecto del mes anterior".

Dapena, además, aseguró que "el mes de marzo, estacionalmente, suele tener una inflación alta. Si se analiza estacionalmente el dato está en línea con el mismo período de los años anteriores".

El presidente Javier Milei calificó la cifra como un "dato malo" y manifestó su "repugnancia" ante el aumento de precios, aunque aseguró que existen fundamentos técnicos para esperar que la inflación retorne pronto a un "sendero decreciente".

Por su parte, el ministro Luis Caputo explicó que el incremento respondió a factores estacionales, como la educación, y a un shock externo en el precio del petróleo que impactó en los combustibles y el transporte; no obstante, se mostró sumamente optimista al afirmar que a partir de abril comenzarán los "mejores 18 meses" para la economía argentina, caracterizados por un proceso simultáneo de desinflación y crecimiento.