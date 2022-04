Danzas folklóricas, nativas y tradicionales

Las danzas nativas que han llegado hasta nosotros, son tradicionales ya que han sido transmitidas de generación en generación, pero entre ellas, hay algunas especies coreográficas de neto origen extranjero, que traídas por las distintas oleadas inmigratorias, se han practicado intensamente sufriendo muy pocas variaciones. Un ejemplo es la polca, que de origen europeo, permanece aún vigente en la Mesopotamia Argentina. Por lo tanto la polca no es una danza nativa pero si tradicional. Otro ejemplo de esta situación, lo encontramos en el vals, que de cuna europea, se ha convertido en criollo.

Las danzas nativas son representativas de diferentes regiones del país y podríamos decir del continente, en las regiones del norte el ritmo y música son netamente indígenas, ejemplo de estas danzas son el carnavalito, el huayno, el bailecito y la tarqueada, eltinku, entre otras.

Los aportes africanos han sido también fundacionales de los ritmos de 6/8 como la chacarera. En Europa esto no sucedía, no había percusión. Los tambores y parches provenían de África.