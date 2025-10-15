Dany Martin y la vigencia de un clásico de la música romántica

El cantante ícono de la música romántica de nuestro país, conversó con Andrea Bisso en Deja Vú.

Recordó parte de su historia, sus orígenes, los músicos con los que compartió escenario y sus inicios a los 13 años en la pantalla de Canal 13

"Yo cantaba en el patio de la casa de mi abuela a los 5 años e iba a la tele a divertirme, tenía 13".

Contó cómo se le ocurrió el nombre artístico de Dany Martin y recordó anécdotas de su carrera.

Dany Martin prepara por estos días una nueva presentación en Cafe la Humedad Carlos Calvo 2540 CABA para el viernes 14 de noviembre desde las 21.