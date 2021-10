Dante Congetturale. Variazioni musicali sulla Divina Commedia

L’ Orchestra Hypnofón, diretta dal maestro Alejandro Terán presenta un viaggio musicale ispirato alla Divina Commedia.

Spettacolo in tre atti senza intervallo: Inferno, Purgatorio, Paradiso.

L'orchestra eseguirà versioni dal vivo di opere di Mussorgsky, Rachmaninov, Liszt, Tchaicovsk e dello stesso Da Vinci, tra gli altri, in un viaggio sensoriale attraversato dalle parole immortali di Dante e dalle immagini in movimento degli artisti plastici che hanno dipinto La Divina Commedia (come ad esempio Botticelli, Michelangelo, Gustav Doré e Salvador Dalí).

"Ispirazione, Dante congetturale" conterrà citazioni del maestro Jorge Luis Borges e i suoi "Nove saggi danteschi" nella voce del suo stesso autore.

Dal lato oscuro della luna, o dal palcoscenico del Teatro del Coliseo, o dalla selva oscura dove si è persa la retta via, un viaggio dall'oscurità alla luce, ipnotico e fantastico.

Venerdì 22 alle 21 (Arg)

Spettacolo gratuito dal vivo con pubblico e parallelamente in streaming sul canale youtube dell'ICI

https://bit.ly/StreamingDanteConjetural