Danielón Rodríguez y su travesía en bicicleta por la ruta 40

Danielón Rodríguez viajó desde Chacras de Coria, Mendoza a Bariloche en bicicleta, realizando una interesante travesía por la ruta 40 hacia la casa de su hija en esa ciudad de montaña.

Rodríguez dialogó con Emilio Vera Da Souza, Carolina Quiroga y Ariel Robert durante el programa Muchas Gracias, y comentó que “hace 25 años hice el camino de Santiago desde Francia hasta Santiago de Compostela.

DESCARGAR

Cuando llegó la pandemia me bloqueó porque yo tenía todo para irme. Me quedé encerrado en casa, hice algunos cursos on line sobre bicis y seguí alimentando el bichito de la bici. Y cuando terminó la pandemia hice una selección muy liviana de cosas para llevar y con eso salí”.

Danielón partió de Mendoza hace 24 días. “Paré 3 para retomar energías y ver los partidos de la selección. Soy un amante de los espacios abiertos en la naturaleza”.

Comentó también que como guía de montaña subió 17 veces el Aconcagua y reconoció que cuando fue la pandemia estuvo internado y “cuando miraba por la ventana hacia afuera temía que no pudiera volver a salir”.

Respecto de las estrategias que es necesario planificar para hacer una travesía en bici de las características que está encarando, Rodriguez comentó que al atravesar la Payunia se pierde mucha agua, unos 8 litros y eso hay que prever”.

Por eso comentó que comenzaba su jornada a las 5 de la mañana, con la fresca”, entre otros relatos.

______________________________________________________________________________