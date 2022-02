Daniela Calderón: "la plaza estaba llena y yo era un puntito"

En "Verano Nacional" charlamos con Daniela Calderón, se presentó junto a Raly Barrionuevo en el Cosquín.

La primer sensación más emocionante es que Rally me haya cedido un espacio para presentar lo que yo hago. "Te quiero" es la primer canción de mi disco y la eligió él. Es el sueño mucha gente estar ahí.

La cantante se mostró emocionada por lo vivido en uno de los escenarios más importantes de nuestro país para el folklore.

La plaza estaba llena y yo era un puntito entre toda esa gente.

No estar en ningún festival de mi provincia me duele muchísimo. Lo triste, es que por decir que no se respeta la presencia de la mujer en los escenarios, recibí agravios.