Daniela Barrios, una adolescente correntina fue elegida entre los 50 mejores estudiantes del mundo en un concurso internacional

La estudiante Daniela Barrios de 17 años del Instituto Adventista de Corrientes, quedó seleccionada entre los 50 mejores estudiantes del Chegg.org Global Student Prize 2025, un premio anual de $100.000 que será otorgado a un estudiante que haya tenido un impacto significativo en el aprendizaje, la vida de sus pares y la sociedad. Barrios, en diálogo con Diego Ramos, habló de su logro y sus proyectos en Radio Nacional.

"Me interesa seguir educándome y aspiro estudiar una carrera en Economía o Finanzas. Siempre me fascinaron las matemáticas, me parece súper interesante quedarme horas resolviendo ejercicios", contó.

Ella junto a Gastón Díaz, de Lanús, fueron seleccionados entre 11.000 postulaciones de 148 países y quedaron entre los 50 candidatos al Global Student Prize: "En agosto saldrá el top 10 y más adelante se dirá el campeón o la campeona del premio. Evaluan cómo sos vos y si tus proyectos pueden impactar positivamente en la sociedad".