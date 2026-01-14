Daniel Vitolo: “La AFA  tiene problemas mucho más graves que un simple incumplimiento con la IGJ”

El director de la Inspección General de Justicia conversó con Nicolás Yacoy sobre la situación que ese organismo mantiene con la Asociación del Fútbol Argentino.

“La AFA está atravesando un momento muy difícil con otras cosas entre las que hay acusaciones de evasión impositiva, previsional, lavado de dinero, desvío de fondos, etc”.

Y continuó, “lo de la IGJ es un tema menor, de rutina, solo le reclamamos que cumpla con las fichas contables que no ha cumplido en 8 años y ahora hizo una presentación parcial en la que reconoce su propio incumplimiento”.

En este marco el funcionario enumeró varias irregularidades entre las que mencionó por ejemplo que la AFA ya no funciona en su sede de la calle Viamonte y jamás ha informado sobre la mudanza.

Por otra parte Vitolo aclaró que el organismo a su cargo no acusó a la AFA de ningún delito, ni a ninguno de sus representantes, ni participa de las investigaciones ni nada “porque no hemos encontrado nada porque no hemos podido ver nada”.