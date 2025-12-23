Daniel Urcía: "El precio de la carne aumenta por suba de demanda"

Los cortes bovinos acumularon un alza interanual por encima de la inflación general. Lo mismo ocurrió con los precios del pollo y el cerdo. El presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), Daniel Urcía, en diálogo con Viva la Pepa, explicó que "el aumento de la carne se explica por la propia dinámica de oferta y demanda, no por el incremento de las exportaciones como quieren explicar algunos economístas. También es probable que en enero veamos una baja en los precios".

Urcía, además, aseguró que "Argentina debe aumentar el stock; es decir, aumentar nuestra producción. Es un proceso de 2 o 3 años, pero vamos transitando ese camino".

En ese sentido, más allá de la tensión estructural existente entre la disponibilidad de hacienda, afectada por la retracción del stock ganadero registrada en los últimos años y la sólida demanda internacional que exhibe el mercado de carnes, podría estarse configurando un cambio transitorio en la estacionalidad de la oferta de animales para faena.