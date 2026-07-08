Daniel "Tico" Ríos: "El Cuti era calladito pero cuando salía a la cancha se transformaba"

Daniel "Tico" Ríos formador de Cuti Romero y guardián de sus primeros pasos en el fútbol en San Lorenzo del barrio de Las Flores, en Córdoba capital habló con Hernmán Mundo en Segundo Round y recordó sus inicios en tierra cordobesa.

"El Cuti era el primero en llegar y el último en irse, practicaba todo el tiempo, entrenaba muy duro y despues se quedaba pateando tires libres y practicando; era callado pero de caracter fuerte, cuando salía a la cancha se transformaba".

"De San Lorenzo se va a Belgrano y empeiza a jugar en AFA, lo convocan para el sub 17 y asi fue avanzando".

"Lo veo muy bien, bien plantado en el medio de la cancha y creo que va a andar muy bien".