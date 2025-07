Daniel Tangona habló sobre la importancia de la musculación en el entrenamiento para una buena longevidad

El entrenador y coach Daniel Tangona en diálogo con Hugo Macchiavelli en Radio Nacional habló sobre cómo cuidarse del frío para hacer deporte en esta época del año. Además dio recomendaciones para que el entrenamiento rinda sus frutos en una vida longeva.

"Cuando el clima no acompaña no hay que hacerse el héroe en la calle, preferible moverse en casa. El deporte tiene que hacer bien y no empeorar", dijo.

Tangona mencionó que es recomendable "correr, caminar, bailar, nadar o lo que guste hacer a cada uno". "Lo que también hay que hacer es musculación, porque eso debe estar en el plan de entrenamiento. El músculo habla de longevidad, de transportarte por tus propios medios y no depender de nadie, poder jugar con los nietos", explicó.

El entrenador advirtió que si bien el ejercicio cardiovascular es "maravilloso" se debe entender que "los 600 músculos deben estar en orden" para que no se disparen enfermedades en el cuerpo.