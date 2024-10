Daniel Tangona dio recomendaciones de cómo generar buenos hábitos y habló sobre su nuevo presente

El coach y personal trainer, quien siempre dedicó su trabajo a inspirar el "desarrollo personal, la salud y el bienestar de las personas ", dio consejos en Radio Nacional para generar buenos hábitos.

"Como escribí en mi primer libro "Las excusas engordan", todo lo que postergues, sos vos el que te lastimas", expresó. Tangona explicó que no es necesario "matarse en un gimnasio" sino que lo importante es "hacer algún tipo de actividad física".

Es muy importante hacer rsporaciones a la mañana, cuando te levantas, beber un vaso de agua a la mañana. Si uno quiere llegar a longevo, hay que hacer pesas. Subir escaleras, con 40 escalones es suficiente. No hay que subir 10 mil pasos, eso muy difícil de cumplir", mencionó Tangona.

Sobre las dietas y los planes alimenticios, el reconocido entrenador explicó: "El ayuno intermitente no es para todos. Si uno no quiere engordar más, entrená haciendo pesas. Hay que comer de todo pero menos".

Ya retirado el ex entrenador se refirió a su presente y contó: "Sentí que renací a los 67. Tengo una situación económica acomodada , por lo que me puedo dedicar a escribir, a cuidar mi cuerpo. Y me puedo dedicar a lo que me gusta. Tengo a mi hijos más grandes. La edad me permite generarme espacios con mis hijos. Mis prioridades cambiaron".