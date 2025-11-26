Daniel Scioli: "El presidente Milei hizo posible que podamos lograr un fin de semana largo que fue histórico"

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, señaló que "el presidente Milei hizo posible que podamos lograr un fin de semana largo que fue histórico" y dijo que el importante movimiento turístico del último feriado extendido "es un indicador de lo que está pasando en la economía argentina tras las elecciones".

Scioli aseguró que "la baja de las tasas de interés y del riesgo país hizo posible que la gente pueda despejar sus miedos e incertidumbres" y sostuvo que por ese motivo "se animó a viajar y a movilizarse porque existe un marco de seguridad tanto en el aspecto económico como en lo que hace a la integridad física".

"Milei, con su plan económico, logró que la gente pueda tener un horizonte de futuro y de estabilidad que había perdido", agregó.

El secretario de Turismo puntualizó que "si bien se armaron promociones y paquetes turísticos junto al sector privado y a las provincias, el crecimiento de la actividad es una consecuencia directa del buen funcionamiento de la economía".

En relación al crecimiento del turismo emisivo por sobre el receptivo, el funcionario aclaró que "vamos a revertir esa tendencia porque Argentina tiene destinos únicos, seguros y de calidad".

"En una reunión con 25 tour operadores que traen turistas a la Argentina se pudo comprobar que tenemos destinos que son cada vez más elegidos por su belleza y su seguridad", destacó Scioli.

"Además, la política de Cielos Abiertos permite que cada vez lleguen más turistas del exterior", añadió.

Scioli sostuvo que "la buena situación de la macroeconmía permitió la vuelta del crédito a tasas accesibles y esto permite acceder a paquetes turísticos y a créditos hipotecarios y de consumo, lo que va a reactivar aún más la economía".

"Esto lo notamos con claridad en las promociones que lanzamos junto al Banco Nación e YPF, que tuvieron una gran aceptación, y en el creciente interés de inversores, que se manifiesta en el pedido de construcción de 22 hoteles en los últimos meses", enfatizó por último el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes.