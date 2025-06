Daniel Sabsay cuestionó el trato preferencial a Cristina Fernández: "se erosiona la igualdad ante la Ley"

El reconocido abogado constitucionalista lanzó duras críticas a las condiciones de cumplimiento de la condena de Cristina Fernández.

En diálogo con Nicolás Yacoy en Vuelta en el aire Daniel Sabsay afirmó que la expresidenta recibe "facilidades" que "no se le otorgan a nadie", lo que a su juicio vulnera el principio de igualdad ante la ley. También señaló que las acciones públicas de la exmandataria son "provocaciones" destinadas a deslegitimar el proceso judicial.

Sabsay fue enfático al sostener que, a pesar de que la condena es un fallo "totalmente válido" con un extenso respaldo judicial, incluyendo catorce fiscales y jueces y diecisiete años de proceso, las condiciones de su cumplimiento resultan preocupantes.

"Le están dando facilidades que no se le otorgan a nadie", sentenció el constitucionalista, subrayando que esta situación compromete gravemente la igualdad ante la ley. "No me cierra el argumento de que 'fue presidenta'", añadió, "al contrario, un presidente jura cumplir y hacer cumplir la Constitución y está más obligado aún que cualquiera de los mortales".

El analista no dudó en calificar las apariciones públicas de la expresidenta como "provocaciones" y se mostró particularmente sorprendido por actitudes como "salir al balcón y bailar como si fuera una fiesta" o la pretensión de "recibir a gente como si se tratara de Puerta de Hierro". Esta última imagen, rememorando el exilio de Perón, fue desacreditada por el abogado: "Perón estuvo proscripto, nos guste o no, y es una situación completamente diferente e incomparable. No tienen nada que ver".

Según Sabsay, estas acciones y declaraciones públicas, como "ustedes van a tener que rendir cuentas, yo no", buscan provocar a los jueces y, de manera más amplia, al sistema judicial. Aunque sin recurrir explícitamente a la violencia, el constitucionalista insinuó un patrón de intimidación, recordando el pasado "no hay que tener miedo" de la expresidenta.

Destacó que el actual gobierno "no ha interferido para nada" y ha permitido que los jueces actúen "libremente", lo que contrasta con la actitud desafiante de Fernández.

La nota también abordó brevemente la estrategia de recurrir a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sabsay consideró esta medida una "bravuconada" que no suspende la pena y que, por sus tiempos procesales (siete u ocho años), resultaría "abstracta" y funcionaría más como un intento de deslegitimación del actual gobierno y del proceso judicial interno.