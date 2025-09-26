Daniel “Pipi” Piazzola y Escalandrum presentan en vivo “Piazzola 74”: mix entre “Años de Soledad” y “Libertango”

El Festival Internacional de Música Bariloche, tendrá en sus escenarios al enorme sexteto de Jazz, Escalandrum, liderado por Daniel Piazzola, nieto del célebre “Astor” quien habló en exclusiva con Radio Nacional, acerca del show que presentarán en el Festival, interpretando y recordando a los míticos discos de Piazzola Reunión Cumbre y Libertango, dados a conocer en 1974.

“Pipi” Piazzola, además hizo mención a la selección de temas que se mezclan con los estilos de improvisación, propios del Jazz, de las propuestas con su trío y el recorrido profesional a nivel internacional e internacional, a través del Jazz, junto a Escalandrum. Por otra parte, recordó la primera presentación del espectáculo “Piazzola 74”, el año pasado en el Teatro Colón al cumplirse cincuenta años de que los discos se hicieran públicos y que se editará en el presente año, tomando la grabación del Colón.

El sexteto, hará su presentación en el FIMBA, en el teatro La Baita, mañana sábado a las 18.

https://cdn.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2025/09/DANIEL-PIPI-PIAZZOLA.mp3

Programa: cobertura especial Festival Internacional de Música Bariloche

Conducción: Adrián Moreno (Radio Nacional Viedma)

Producción: Adrián Moreno

Imágenes: FIMBA