Daniel Kiper: "Todas las demás listas que se presentan en las elecciones de River son colectoras del oficialismo"

El candidato a presidente de River Daniel Kiper, en diálogo al equipo de Pasión Nacional, habló sobre las proóximas elecciones en ese club que realizarán el 1 º de noviembre. Mientras señaló que su lista Frente River Campeón Deportivo Social, es la única que representa una opción por fuera del oficialismo, expresó que las otras que se presentan como "colectoras" de la misma.

"Queremos que River tenga devuelta a la gloria deportiva en el eje de su historia, que tenga una actividad deportiva plena y esto actualmente no sucede. Queremos modernizar la institución, pero no con una visión empresarial como la hay ahora. Queremos que haya más espacios para la actvidad deportiva, social y cultural", expresó.

Además dijo que es necesario "pensar en la gente del club" y que su poyecto es brindar "servicios".

Por último dijo que a diferencia de las elecciones que se han hecho durante la gestión de Jorge Brito, River se debe nutrir "de los chicos de las inferiores".